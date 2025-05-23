Неизвестный напал на российскую школьницу со спины и стал ее домогаться

В Ленинградской области неизвестный мужчина напал на школьницу со спины и стал ее домогаться. Об этом сообщает Neva.Today.

Инцидент произошел 22 мая в Гатчинском округе. Неизвестный мужчина в возрасте от 25 до 27 лет на вид, одетый в черную кожаную куртку и джинсы, напал со спины на восьмиклассницу и стал домогаться школьницы.

Мать потерпевшей обратилась в полицию с заявлением. Правоохранительные органы проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого охранник магазина в Петербурге домогался девочки-подростка. Отец жертвы обратился в полицию с заявлением, в тот же день подозреваемый был задержан. Сейчас 67-летний мужчина находится под стражей.

Ранее в Уфе 36-летний мужчина приставал к подростку на улице.