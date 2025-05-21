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Охранник магазина в Петербурге домогался девочки-подростка

В Петербурге охранник магазина попытался поцеловать 15-летнюю покупательницу
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Санкт-Петербурге пожилой охранник магазина пытался поцеловать девочку-подростка, сообщает портал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 18 мая в сетевом магазине на Нарвском проспекте. В седьмом часу вечера 15-летняя девочка зашла туда и подверглась домогательствам.

К юной петербурженке подошел мужчина, который обхватил ее за шею и попытался поцеловать в губы. В последний момент школьница уклонилась от контакта, но охранник все же коснулся своими губами ее щеки. Это попало на камеру видеонаблюдения.

Отец жертвы обратился в полицию с заявлением 19 мая, в тот же день подозреваемый был задержан. Сейчас 67-летний мужчина находится под стражей.

Ранее отец из Ставропольского края на протяжении трех лет приставал к собственной дочери.

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