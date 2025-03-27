В Новом Уренгое самолет при посадке выкатился на полосу безопасности

Ан-12 при посадке в Новом Уренгое выкатился за пределы ВПП из-за проблем с шасси

Самолет Ан-12 при посадке на аэродроме в Новом Уренгое выкатился на полосу безопасности из-за того, что у воздушного судна сложилась стойка шасси. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.

В публикации уточняется, что инцидент произошел утром 26 марта. При заходе на посадку капитан самолета доложил диспетчерам о возникшей на борту технической неполадке.

«Левая стойка шасси в замок не встала, [капитан] запросился пройти над полосой высотой 50 метров для оценки выпуска стойки», — говорится в тексте.

Визуальное наблюдение показало, что стойка шасси стоит как нужно. Тем не менее на борту воздушного судна была объявлена тревога, введен «код синий».

Позже самолет совершил посадку на аэродроме, но ее оценили как неблагополучную. Причиной послужило складывание стойки шасси и выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), в связи с которым на борту был введен «код красный».

В заявлении уточняется, что Ан-12 принадлежит грузовой авиакомпании «Атран». Самолет следовал из поселка Сабетта в город Новый Уренгой, при этом на его борту находились восемь членов экипажа и груз весом 791 кг.

Ранее в Сахалинской области самолет врезался в стену ангара.