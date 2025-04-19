В Кемерово самолет выкатился за пределы взлетной полосы

В аэропорту Кемерово самолет выкатился за пределы взлетной полосы после посадки

В аэропорту Кемерово самолет после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел около 7:00 по местному времени (3:00 мск). Лайнер, который выполнял рейс Москва — Кемерово, совершил посадку в воздушной гавани, однако после приземления пилот судна допустил выкатывание за пределы полосы.

«На борту самолета находилось 177 пассажиров. Пассажиры доставлены в здание аэровокзала», — говорится в сообщении.

В публикации подчеркивается, что самолет временно отстранен от полетов для проведения проверки. По предварительным данным, обратный рейс в Москву задержан на 22 часа.

До этого летевший по маршруту Зырянка — Якутск самолет Ан-24 благополучно приземлился с одним работающим двигателем. Во время полета в правом двигателе снизился уровень масла. В связи с этим командир воздушного судна принял решение отключить его.

Ранее аэропорт Саратова возобновил работу.