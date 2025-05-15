Атакованный эстонскими войсками корабль прибыл в порт Приморска

Гражданское судно под названием JAGUAR, которое стало объектом попытки захвата со стороны эстонских военных, 15 мая достигло порта Приморска. Об этом сообщили «Известиям» информированные источники.

Согласно информации издания, на борту находится 21 человек, среди которых граждане России, Индии и Мьянмы. Из них четверо являются россиянами.

Корабль JAGUAR управляется капитаном из Индии.

14 мая вечером стало известно, что Военно-морские силы Эстонии, с поддержкой польской авиации, предприняли попытку задержания танкера JAGUAR в международных водах. Судно, которое направлялось в российский порт под флагом Габона, намеревалось войти в территориальные воды Эстонии. Когда экипаж отказался выполнять предъявленные требования, военные начали угрожать танкеру, пытаясь тараном остановить его, а также предприняли попытку высадки десанта с вертолетов.

Сообщалось, что для обеспечения безопасности танкера, следовавшего в российский порт, в операцию был включен истребитель Су-35 из Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Ранее Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства.