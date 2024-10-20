На северо-западе Германии мужчина с ножом по неизвестной причине напал на четырех человек

В местечке Фальштедт на северо-западе Германии мужчина с ножом напал на четырех человек, сообщает Der Tagesspiegel.

По данным полиции, в результате инцидента серьезно пострадали 48-летняя женщина и трое мужчин 18, 66 и 73 лет. Они госпитализированы, но сейчас их жизням ничего не угрожает. 32-летний нападавший не оказал сопротивления при задержании на месте преступления. Его мотивы пока неизвестны.

В сентябре кража большого количества каннабиса со склада в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия привела к разборкам между преступными группировками, которые вылились во взрывы в Кельне. 16 сентября взрывное устройство сдетонировало у ночного клуба Vanity Club Cologne, а спустя два дня — у магазина одежды в центре города. 25 сентября стало известно о третьем взрыве — в многоквартирном доме на окраине города. Прокурор Кельна Ульрих Бремер предположил, что взрывы могут быть связаны с «неурегулированными разногласиями» между группировками марокканской мафии из-за похищения примерно 300 кг каннабиса. На этом фоне допускалось введение новых мер в отношении нелегальных мигрантов в ФРГ. В начале октября в Париже задержали мужчину, которого прокуратура считает ключевым подозреваемым в причастности к взрывам в Кельне.

Ранее албанец с мачете пытался разгромить полицейский участок в Германии.