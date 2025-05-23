Названа вероятная причина стрельбы в Воронежской области

SHOT: причиной стрельбы на вокзале в Россоши мог стать конфликт двух мужчин

Конфликт двух мужчин мог стать причиной стрельбы на вокзале в Россоши Воронежской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«Стрельбе в Россоши предшествовал конфликт: 38-летний Владимир Токарев поссорился с другим мужчиной и после очередной перепалки с ним достал пистолет», — говорится в публикации.

По информации SHOT, Токарев выстрелил оппоненту в спину, пуля прошла навылет. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, ему сделали операцию. Кроме того, Токарев сделал несколько выстрелов в сторону случайных прохожих.

Telegram-канал подчеркнул, что мужчина уже был судим за разбойное нападение. Сейчас его разыскивают.

Незадолго до этого Telegram-канал Baza опубликовал запись камеры наружного наблюдения с моментом начала стрельбы. На кадрах можно увидеть, как мужчина стоит у входа в магазин, после чего достает пистолет и начинает стрелять в окружающих.

19 мая сообщалось, что в Воронеже на улице Курчатова возле дома №36д двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения находились на детской площадке, пили спиртное и производили выстрелы из, предположительно, травматического пистолета — в песок, по конструкциям и в разные стороны. По словам очевидцев, они вырывали пистолет друг у друга из рук.

Ранее петербургские школьники с ружьем устроили стрельбу из окна дома.