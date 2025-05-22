Пьяные мужчины устроили стрельбу на российской детской площадке

В Воронеже двое мужчин пили спиртное на детской площадке и устроили стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал «Жители Шилово (Воронеж)».

Инцидент произошел 19 мая на улице Курчатова возле дома №36д. Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения находились на детской площадке, пили спиртное и производили выстрелы из, предположительно, травматического пистолета — в песок, по конструкциям и в разные стороны. По словам очевидцев, они вырывали пистолет друг у друга из рук.

Очевидцы сообщили об инциденте по номеру 112, однако в течение получаса, пока нарушители находились на месте, но никто не прибыл на вызов. Впоследствии они ушли в сторону дома №36в.

Следователи организовали процессуальную проверку по факту случившегося. Стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее мужчине прострелили ноги на свалке в Екатеринбурге во время ссоры из-за вывоза мусора.