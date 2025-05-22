На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пьяные мужчины устроили стрельбу на российской детской площадке

В Воронеже пьяные мужчины устроили стрельбу на детской площадке

В Воронеже двое мужчин пили спиртное на детской площадке и устроили стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал «Жители Шилово (Воронеж)».

Инцидент произошел 19 мая на улице Курчатова возле дома №36д. Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения находились на детской площадке, пили спиртное и производили выстрелы из, предположительно, травматического пистолета — в песок, по конструкциям и в разные стороны. По словам очевидцев, они вырывали пистолет друг у друга из рук.

Очевидцы сообщили об инциденте по номеру 112, однако в течение получаса, пока нарушители находились на месте, но никто не прибыл на вызов. Впоследствии они ушли в сторону дома №36в.

Следователи организовали процессуальную проверку по факту случившегося. Стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее мужчине прострелили ноги на свалке в Екатеринбурге во время ссоры из-за вывоза мусора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами