Петербургские школьники с ружьем устроили стрельбу из окна дома

В Петербурге трое школьников устроили стрельбу из окна на пятом этаже дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».
Инцидент произошел 13 мая. 44-летняя жительница Кировского района сообщила в полицию о стрельбе из окна пятого этажа дома №10 по улице Бурцева.
В ходе проверки в квартире были задержаны три школьника — два 13-летних подростка, учащихся в шестом и седьмом классах, и 14-летний восьмиклассник частной онлайн-школы. У них изъяли пневматическое ружье «Байкал».
После опроса в отделе полиции несовершеннолетних передали родителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
До этого в Петербурге мужчина и женщина устроили стрельбу на детской площадке. Прибывший на место наряд нашел нарушителей общественного спокойствия, развлекавшихся со страйкбольным оружием.
Ранее пьяный россиянин устроил стрельбу на улице из сигнального пистолета.