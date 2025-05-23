В Воронежской области неизвестный открыл стрельбу по людям на вокзале

Неизвестный устроил стрельбу по людям на вокзале в Россоши Воронежской области, стрелку удалось скрыться. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Незнакомец в черном начал стрелять около 17:00 (по местному времени — «Газета.Ru»). Он стоял у входа в магазин, затем достал пистолет и начал палить по всем, кого видит», — говорится в публикации.

Baza отмечает, что один человек был ранен в грудь — его госпитализировали в реанимацию. Стрелка разыскивают, в городе введен план «Перехват». По информации источника, стрелком мог быть 38-летний Владимир Т. По данным Baza, он ранее был судим.

Telegram-канал также опубликовал запись камеры наружного наблюдения с моментом начала стрельбы. На кадрах можно увидеть, как мужчина стоит у входа в магазин, после чего достает пистолет и начинает стрелять в окружающих.

19 мая сообщалось, что в Воронеже на улице Курчатова возле дома №36д двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения находились на детской площадке, пили спиртное и производили выстрелы из, предположительно, травматического пистолета — в песок, по конструкциям и в разные стороны. По словам очевидцев, они вырывали пистолет друг у друга из рук.

Ранее голодный гость начал угрожать пистолетом работникам ресторана, чтобы они быстрее выдали заказ.