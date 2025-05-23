Голодный гость угрожал пистолетом работникам ресторана, чтобы они быстрее выдали заказ

В Петербурге посетитель ресторана с пистолетом требовал быстрее выдать заказ

В Петербурге мужчина угрожал сотрудникам ресторана фастфуда в центре города. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел недалеко от станции метро «Чернышевская». По данным издания, мужчина сделал заказ, но потребовал, чтобы ему выдали еду без промедлений.

Сотрудники пытались объяснить посетителю, что не смогут так быстро приготовить еду, но после этого мужчина достал пистолет и стал угрожать работникам. В результате никто не пострадал.

«Персонал быстро выдал заказ и выпроводил агрессора из заведения. В полицию с заявлением никто не обращался», – сообщается в публикации.

До этого в Магнитогорске мужчина угрожал кассиру пистолетом в сетевом супермаркете. Посетитель попросил разменять ему 50 рублей, но сотрудница отказала. После этого мужчина достал оружие, его вскоре задержали.

После инцидента сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Сам фигурант раскаялся в содеянном.

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