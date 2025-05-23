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Священник сравнил ЕГЭ с боевой задачей СВО и призвал молиться перед испытанием

Митрополит Евгений: молитва перед иконой уместна при сдаче ЕГЭ
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Shutterstock

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) выразил уверенность, что молитва перед иконой уместна при сдаче экзаменов, поскольку помогает справиться с волнением и сравнил поход на ЕГЭ с боевым заданием СВО. Об этом священник написал в своем Telegram-канале.

Священник напомнил, что 23 мая учащиеся 11 классов сдают ЕГЭ по истории, литературе и химии, и одним из эпизодов дня стал момент, когда в екатеринбургской гимназии при входе в кабинет у школьницы забрали икону.

Священник добавил, что в кабинет, где проходила сдача экзамена, не пустили также и с водой, шоколадками и таблетками. Митрополит отметил, что эта логика понятна, поскольку нет смысла проносить на ЕГЭ вещи, не связанные с экзаменами.

Однако молитва, при желании, перед иконой уместна при сдаче экзамена, поскольку полезно перед испытаниями просить помощь у Бога, указал священник.

«Для ребенка поход на ЕГЭ это серьезное испытание. Как выход на боевое задание для бойца СВО. Никого не удивляют иконочки, которые наши ребята берут с собой в бой. Важно понимать, что Бог и его помощь рядом», — напомнил митрополит.

Митрополит подчеркнул, что учитель должен быть не только контролером-надсмотрщиком, но и наставником, который призван поддержать ребенка перед сложным испытанием и посодействовать в преодолении волнения.

До этого представитель администрации Екатеринбурга пояснил, что выпускницу гимназии не пустили на экзамен с иконой из-за требований законодательства, поскольку Федеральным порядком проведения единого государственного экзамена предусмотрен перечень допустимых для проноса предметов.

Ранее в Минпросвещения сообщили об усилении мер безопасности в местах сдачи ЕГЭ.

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