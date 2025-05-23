В Екатеринбурге объяснили, почему не пустили девушку на ЕГЭ с иконой

Представитель администрации Екатеринбурга заявил, что выпускницу гимназии №39 не пустили на экзамен с иконой из-за требований законодательства. Его слова передает РИА Новости.

«Федеральным порядком проведения единого государственного экзамена предусмотрен перечень допустимых предметов. Иконы не входят в этот список, организаторы экзамена соблюдали требования законодательства», — подчеркнул представитель властей.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге ученице 11-го класса, которая пришла на ЕГЭ с иконой, не дали пронести ее в кабинет.

Школьница должна была сдавать ЕГЭ в екатеринбургской гимназии №39, но не смогла попасть в кабинет из-за иконы. Организаторы попросили оставить ее на входе.

Сегодня, 23 мая, выпускники сдают экзамены по истории, литературе и химии. Чтобы не отвлекать других, им запрещено проносить в помещение для сдачи ЕГЭ бутылки с водой, шоколадки и даже таблетки.

Ранее в Минпросвещения сообщили об усилении мер безопасности в местах сдачи ЕГЭ.