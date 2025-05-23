В Екатеринбурге школьницу с иконой отказались пускать на ЕГЭ

В Екатеринбурге ученицу 11-го класса не пустили в кабинет для сдачи ЕГЭ с иконой

В Екатеринбурге ученице 11-го класса, которая пришла на ЕГЭ с иконой, запретили сдавать экзамен. Об этом стало известно Ura.ru.

Школьница должна была сдавать ЕГЭ в екатеринбургской гимназии №39, но не смогла попасть в кабинет из-за иконы. Организаторы попросили оставить ее на входе.

Сегодня, 23 мая, выпускники сдают экзамены по истории, литературе и химии. Чтобы не отвлекать других, им запрещено проносить в помещение для сдачи ЕГЭ бутылки с водой, шоколадки и даже таблетки.

До этого психолог Ильичева рассказала, как помочь школьникам справиться с волнением перед ЕГЭ. По ее словам, чтобы снять тревожность, стоит чаще гулять вместе со школьниками, находить маленькие радости и наладить сон. Кроме того, важно разговаривать о переживаниях на тему предстоящего экзамена, если дети просят об этом. Психолог отметила, что школьникам не стоит откладывать жизнь и забывать про физическую нагрузку, прогулки и встречи с друзьями — лучше держать баланс между когнитивными нагрузками и отдыхом.

Ранее в Дагестане у подростка остановилось сердце во время ЕГЭ.