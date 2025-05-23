Попавшийся на взятке экс-сотрудник «ВСК» Минобороны решил уйти на СВО

Подозреваемый в махинациях с гособоронзаказом Сергей Горский ушел на СВО и станет помощником гранатометчика штурмовой роты. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление главы объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарьи Лебедевой.

Бывшему сотруднику Военной строительной компании (ВСК) Горскому вменяется получение двух взяток и злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. По данным следствия, мужчина получил взятки в виде стройматериалов и услуг и использовал их для своего участка в Московской области. Горский дал признательные показания. В связи с заключением мужчиной контракта с Минобороны, судебный процесс в отношении его был приостановлен.

До этого сообщалось, что начальник строительного управления ВСК МВО Матвей Иванов был обвинен в крупной взятке.

Ранее обвиняемый в коррупции экс-начальник ГИБДД Приморья Зубакин уехал на СВО.