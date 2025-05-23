Переселенцам из Херсонской области ограничили право продажи жилья

Президент РФ Владимир Путин подписал новый закон, который вводит ограничения на возможность продажи жилья, приобретенного переселенцами из Херсонской области по государственному жилищному сертификату (ГЖС). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Новый закон регламентирует использование полученных по ГЖС средств исключительно для покупки жилых помещений. Кроме того, теперь приобретенные при помощи соцвыплат жилые помещения нельзя будет продать или передать в течение пяти лет с момента оформления права собственности. Нарушение этого правила делает сделку недействительной и ничтожной.

Введенные меры направлены на предотвращение злоупотребления механизмом ГЖС.

Напомним, по действующему законодательству граждане, вынужденные покинуть Херсон или область и в экстренном порядке переехавшие в другие регионы, имеют право на получение социальной выплаты на основании выданного им сертификата.

До этого сообщалось, что в Москве выросло число сделок на вторичном рынке недвижимости за счет появления покупателей из Херсона — обладателей жилищных сертификатов.

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