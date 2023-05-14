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Доля покупателей квартир на вторичном рынке недвижимости из Херсона в Москве достигла 7%

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Нина Зотина/РИА «Новости»

В Москве выросло число сделок на вторичном рынке недвижимости за счет появления покупателей из Херсона, у которых есть жилищный сертификат. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на сообщение аналитиков «НДВ Супермаркет Недвижимости».

«Среди общего числа клиентов, обращающихся в агентство, доля покупателей по херсонскому сертификату составляет 7%», — сообщили аналитики агентства недвижимости.

Также, как рассказали в компании, скидка на приобретение жилья комфорт-класса составляет в столице до 3%, дисконт на элитную недвижимость — до 5%.

В первой половине ноября 2022 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале приема заявок на получение жилищных сертификатов для жителей Херсонской области. Этот документ позволил людям, вынужденным уехать из этого региона, получить социальную выплату для покупки квартиры или дома в любом регионе России, включая Московскую область.

На прошлой неделе в Telegram-канале Baza написали, что людям, которые решили продать собственные квартиры переселенцам из Херсона по жилищным сертификатам, не приходят деньги. Есть подтвержденные случаи.

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