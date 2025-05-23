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В Свердловской области мать и дочь оказались под колесами грузовика

В Свердловской области грузовик сбил мать и ее четырехлетнюю дочь
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Telegram-канал Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области женщина и ее ребенок пострадали в аварии с участием грузовика. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел в Березовском, на улице Гагарина. По предварительной информации, большегруз не предоставил преимущество переходившим дорогу пешеходам, из-за чего они попали под машину.

Как рассказал сам 43-летний водитель, он не заметил пешеходов, поэтому сбил их.

В результате четырехлетняя девочка получила серьезные травмы, спасти ее не удалось. Ее 35-летняя мать попала в больницу, у нее диагностировали травму головы.

«На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят процессуальные действия, обстоятельства устанавливаются», – сообщается в публикации.

До этого в Ленобласти фура врезалась в автобус с людьми. В результате серьезные повреждения получили два большегруза, на месте работали сотрудники экстренных служб. Пострадал один несовершеннолетний.

Ранее жительница Петербурга перестала узнавать друзей после падения на нее дорожного знака.

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