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Видео: в Ленобласти автобус с людьми попал в тройное ДТП, пострадал ребенок

В Ленобласти фура протаранила автобус с людьми

В Ленинградской области пассажирский автобус попал в массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Автобус с пассажирами столкнулся с фурой и грузовиком около поселка Ленсоветовский Пушкинского района», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента на видео. На кадрах видно, что повреждения получили два большегруза. Кроме того, на записи видно, что на место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб.

По предварительной информации, в результате аварии пострадал несовершеннолетний.

До этого сообщалось, что на МКАД произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие, в котором фургон «впечатал» водителя в его легковой автомобиль. На размещенных кадрах видно, что легковой автомобиль останавливается прямо по центру трассы. Водитель вышел из машины и открыл багажник, после чего в него влетает фургон. Инцидент произошел 1 мая.

Кроме того, в Москве автомобильная авария с «Газелью» затруднила движение транспорта.

Ранее на Каширском шоссе в Москве у скорой помощи оторвало крышу после ДТП со строительной техникой.

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