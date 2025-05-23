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В Германии школы получили письма с угрозами минирования

Письма с угрозами о заложенных взрывчатках поступили в ряд школ Германии
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Paul Zinken/Global Look Press

Школы в нескольких федеральных землях Германии получили письма с угрозами, в которых говорилось о заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое агентство DPA.

По данным источника, сообщения пришли утром 23 мая в школы Баварии, Мекленбурга-Передней Померании, Рейнланд-Пфальца, Саксонии и Северном Рейне — Вестфалии. В Эссене минимум четыре школы также получили письма.

Несмотря на угрозы безопасности, учебный процесс продолжается в обычном режиме. В полиции заявили, что пока нет доказательств наличия взрывных устройств.

В ходе проведенных в нескольких школах обысков правоохранительные органы ничего опасного не обнаружили.

11 февраля на Кипре угрозы взрыва были отправлены в более чем 300 государственных и частных школ. Полиция не нашла взрывчатых веществ ни в одной из обысканных школ.

Сообщалось, что адрес электронной почты, использованный для отправки писем, был одноразовым и принадлежал российскому провайдеру, но в полиции Кипра разъяснили, что нет оснований полагать, что отправитель находится в России.

Ранее подросток из Дагестана ради шутки сообщил о террористах в московской школе.

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