Более 300 школ Кипра получили письма с угрозами минирования

Школы на Кипре получили письма с предупреждениями об угрозе безопасности

Детские образовательные учреждения Кипра получили во вторник, 11 февраля, письма с предупреждениями об угрозе безопасности. Об этом пишет Cyprus Mail.

«Полиция подтвердила, что во вторник утром угрозы взрыва были отправлены в более чем 300 государственных и частных школ Кипра», — говорится в сообщении.

Полиция не нашла взрывчатых веществ ни в одной из обысканных школ.

Адрес электронной почты, использованный для отправки угроз, является одноразовым и принадлежит российскому провайдеру, но представитель полиции Кириаки Ламбрианиду разъяснила, что это не означает, что отправитель находится в России.

До этого сообщалось, что несовершеннолетний «заминировал» сотни школ в Санкт-Петербурге по просьбе нового друга. На днях неизвестный позвонил в полицию с трех номеров и детским голосом заявил о минировании 709 школ в черте города. В образовательные учреждения отправили словников, которые ни на одном из объектов не обнаружили взрывчатых веществ и взрывных устройств. Зато полицейские установили звонившего, им оказался 10-летний школьник по имени Владислав из Кронштадта.

Ранее подросток из Дагестана четыре месяца звонил в школы, чтобы заявить о минировании, и поплатился.