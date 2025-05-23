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«Напичканы азотом»: россиян призвали пока не покупать арбузы

Биолог Наполов: сейчас арбузы напичканы азотом – есть их еще нельзя
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Depositphotos

В российских магазинах появились первые несезонные арбузы, от которых, однако, лучше пока отказаться. Это выращенные в теплицах ягоды, которые для созревания активно пичкали нитратами, в основном – азотом, предупредил в беседе с RT доцент кафедры общей биологии и биоэкологии госуниверситета просвещения, биолог Виталий Наполов.

Сезон арбузов наступает не раньше конца июля-августа, а продающиеся сегодня продукты выращивались в тепличных комплексах. Причем там это делают с огромным количеством удобрений и химикатов, которые стимулируют их рост и созревание, рассказал эксперт.

«Это удобрения, в первую очередь азотные — азот играет ключевую роль в формировании зелёной массы, что очень важно для арбузов и других бахчевых культур», — пояснил биолог.

Арбузы накапливают в себе азот в виде нитратов, из-за чего в майских плодах они содержатся в повышенном объеме. Если очень хочется, то ими можно полакомиться, но нельзя есть майские арбузы в большом объеме, так как это грозит серьезной интоксикацией и отравлением. Основные симптомы при этом – расстройство пищеварения и рвота, отметил специалист. Он также подчеркнул, что такие плоды категорически нельзя давать детям до трех лет, так как в их организмах еще нет ферментов, способных разлагать нитраты.

Напомним, несколько десятков российских туристов в Египте обратились в местные больницы Хургады с симптомами острых отравлений, предположительно, арбузом. Инцидент связывают с употреблением арбузов с высоким уровнем содержания нитратов. Пациенты жаловались на повышение температуры до 38 градусов, сильную рвоту и слабость, симптомы проявлялись примерно через сутки после употребления.

Ранее россиян предостерегли от покупки арбузов на дороге.

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