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Россиян предостерегли от покупки арбузов на дороге

Диетолог Королева: арбузы крайне опасно покупать у дороги

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Арбузы крайне опасно покупать вдоль дорог и в других несанкционированных местах. Об этом в эфире «Радио 1» предупредила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Такая продукция, по ее словам, может иметь в своем составе тяжелые металлы.

Кроме того, опасной является ягода, выращенная в ненадлежащих условиях с добавлением нитратов для быстрого роста, подчеркнула специалист.

«Нитраты идут только во вред здоровью. Они начинают быстро взаимодействовать с гемоглобином в составе крови, и в результате может возникнуть кислородное голодание на уровне клеток организма. Еще нитраты могут спровоцировать образование злокачественных опухолей», — рассказала Королева.

Она также посоветовала не приобретать половинки и четвертинки арбузов, поскольку на открытой мякоти быстро прогрессирует размножение бактериальной флоры.

Агроном Владимир Викулов до этого объяснил, как выбрать хороший арбуз без нитратов. По его словам, поверхность плода должна быть гладкой. Эксперт советует выбирать ягоды средних размеров с четкими полосами и желтоватым пятном — местом соприкосновения с землей.

Звук при ударе по кожуре должен быть достаточно звонким. Это говорит о том, что плод полный, не перезрел, внутри нет пустот, отметил Викулов.

Ранее россиянам рассказали о нюансах арбузной диеты.

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