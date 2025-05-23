В МЧС рассказали о тушении пожара близ села Линево Озеро в Забайкалье

В Забайкалье угрозу селу Линево Озеро от природного пожара сняли

Спасатели сняли угрозу селу Линево Озеро в Забайкальском крае от природного пожара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

«Пожар в Хилокском районе Забайкальского края локализован на площади 700 га. Угроза населенному пункту снята», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет МЧС сбросил на огонь 12 тонн воды.

До этого сообщалось, что МЧС направило дополнительные силы для защиты от ландшафтного пожара площадью 300 гектаров села Линево Озеро в Хилокском районе Забайкальского края.

Сложная ситуация с лесными пожарами сложилась в Забайкалье, где еще в начале апреля ввели режим чрезвычайной ситуации. 14 мая сообщалось, что площадь лесных пожаров в крае увеличилась до 629 тысяч гектаров.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье планируют вызвать искусственные осадки на фоне лесных пожаров.