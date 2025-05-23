«Больше, чем богачи»: эксперт заявил, что россияне едят рекордно много мяса

Россияне едят рекордно большое количество мяса – больше, чем жители самых богатых стран мира, заявил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. На этом фоне производители, которые предлагали беспошлинный ввоз продукта в страну из-за ожидаемого «катастрофического» роста цен, лишь отстаивали свои коммерческие интересы, заявил он Общественной Службе Новостей. По его словам, сегодня стоимость мяса отражает растущие затраты.

Эксперт напомнил, что бизнесу и отраслевым ассоциациям регулярно направляют запросы о формировании цен и причинах их повышения. При этом никаких вопросов о том, почему мясо птицы за три-четыре месяца подешевело аж на 30%, не было, хотя производители понесли убытки, посетовал он.

«Что касается свинины – это тот вид мяса, который меньше всего дорожал, поэтому и вырос объем его потребления, за четыре года рост цен на свинину составил менее 20%», — добавил Юшин.

Эксперт напомнил, что некоторые мясопереработчики призывали Минсельхоз ввести беспошлинно 600 тыс. тонн мяса, сопровождая запросы прогнозами о катастрофическом росте цен.

«Они просто отстаивали свои коммерческие интересы, вводя в заблуждение государственные органы. В России едят рекордно много мяса, больше, чем в среднем в богатых странах», — подчеркнул специалист.

В целом стоимость свинины сегодня более волатильна, повышение — это следствие сезонного фактора и растущего спроса потребителей. Так, например, в прошлом году на этом фоне стоимость грудинки выросли на 50%. В России цены на мясо формируются в условиях жесткой конкуренции, а рост объясняется тем, что они должны отражать растущие затраты на производство, заключил эксперт.

До этого сообщалось, что средние оптовые цены производителей свинины с 30 декабря по 13 апреля подскочили до 43% в зависимости от вида продукции по сравнению с прошлым годом. Так, сильнее всего подорожала свиная грудинка – на 43% до 280 руб. за 1 кг. Стоимость полутуши (продольный разрез туши) второй категории выросла на 13% до 202 руб./кг, лопатка подорожала на 3% до 260 руб./кг. После этого ФАС направила запросы 13 крупнейшим производителям мяса птицы и свинины по поводу ценообразования на их продукцию весной этого года.

Ранее в мясной ассоциации не увидели причин для введения шашлычного эмбарго в России.