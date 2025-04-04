В мясной ассоциации не увидели причин для введения шашлычного эмбарго в России

В России нет причин вводить шашлычное эмбарго в преддверии майских праздников, потому что оптовые и розничные цены на многие виды мяса сейчас ниже, чем в прошлом году. Об этом НСН рассказал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

По его словам, в стране достаточно мяса, поэтому ограничивать его экспорт нет смысла.

«Большой процент того, что уходит за границу, в основном в Китай, это куриные лапки. Да, мы поставляем в Саудовскую Аравию маленькую тушку бройлера. Во-первых, она не востребована в России, во-вторых, она халяльная. У нас этой продукции достаточно. Что касается говядины, то это премиальное мясо. И то мясо, которое идет за рубеж, в разы дороже, чем то, что едят обычные граждане», — подчеркнул Юшин.

Эксперт отметил, что введение ограничений на поставку продукции в другие страны может показаться «странным решением» в рамках взаимодействия с ними. Он подчеркнул, что для мировой торговли это неприемлемо.

4 апреля вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Министерства сельского хозяйства Оксане Лут, в котором предложил ввести временное ограничение экспорта мясной продукции, а также квоты на беспошлинный импорт отдельных видов мяса в преддверии майских праздников, чтобы предупредить рост цен. Он предлагает ввести ограничения до 1 июня 2025 года с дальнейшей возможностью корректировки в зависимости от рыночной ситуации.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за шашлыки во дворе.