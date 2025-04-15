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Один популярный вид мяса начал расти в цене

Ведомости: мясопереработчики фиксируют повышение отпускных цен на свинину
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Depositphotos

Средние оптовые цены производителей свинины с 30 декабря по 13 апреля подскочили до 43% в зависимости от вида продукции относительно аналогичного периода годом ранее, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Национального союза мясопереработчиков (НСМ).

Как пишет газета, сильнее всего подорожала свиная грудинка – на 43% до 280 руб. за 1 кг. Стоимость полутуши (продольный разрез туши) второй категории выросла на 13% до 202 руб./кг, лопатка подорожала на 3% до 260 руб./кг. При этом отпускные цены на окорок и шею, как следует из данных НСМ, практически не изменились – средняя стоимость 1 кг этой продукции за отчетный период составила 383 и 263 руб. соответственно.

Как сообщил в беседе с газетой представитель «Мираторга», за 2024 год у производителей свинины действительно существенно выросла себестоимость производства. В частности, росли цены на зерно, указал он.

Во второй половине марта старший преподаватель кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Виталий Супруненко сообщил, что цены на колбасу в российских магазинах вырастут на 20% в 2025 году при потреблении на уровне 2023–2024 годов. Он напомнил, что в декабре премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о сохранении тарифных квот на беспошлинный ввоз говядины и мяса птицы в 2025 году на уровне 2024-го, в то же время поставщики извещали об ожидаемом росте цен на продукцию «Черкизово», «Новой столицы» и «Атяшево» — на 10%. Великолукский мясокомбинат также уведомил ретейлеров о повышении цен на 7%.

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