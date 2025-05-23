Врачи раскрыли, какой вред здоровью наносят татуировки

Татуировки могут спровоцировать развитие раковых заболеваний, например лимфомы. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на опрошенных врачей.

По их словам, наночастицы чернил могут скапливаться в лимфатических узлах, а тяжелые металлы в их составе — сделать человека инвалидом.

«Это под коленкой, в паховой области, области подмышки. Лимфоузлы — это наш иммунитет, которому и так тяжело, а вы еще по нему бьете, и есть большой риск воспаления», — подчеркнула дерматолог, косметолог Мария Меланич.

Специалисты отметили, что многие обладатели тату сталкиваются с постоянной усталостью, раздражением слизистой и общим недомоганием. Это связанно с иммунитетом и макрофагами, которые срабатывают тогда, когда организму необходима защита от чужеродных агентов, отметила доцент кафедры физиологии и патологии факультета фундаментальной медицины МНОИ МГУ им. М. В. Ломоносова Марина Ахметшина. По ее словам, в этом случае иммунитет тратит силы на сохранение этого изображения.

Врач — онколог-дерматолог Екатерина Вертиева до этого говорила, что татуировки могут вызвать в организме ряд аутоиммунных реакций и спровоцировать лимфому из-за красящего пигмента в них. По ее словам, в целом меланома и рак встречаются у людей с татуировками и без с одинаковой частотой. Однако пациенты могут вовремя не обратить внимания на свое состояние, потому что проявления заболеваний находятся в зоне рисунка. При этом тату может вызывать лимфому и псевдолимфому (доброкачественное заболевание).

Ранее ученые нашли уникальные татуировки на древней мумии из Анд.