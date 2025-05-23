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Врачи раскрыли, какой вред здоровью наносят татуировки

Дерматолог Меланич: татуировки могут негативно сказаться на иммунитете
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Depositphotos

Татуировки могут спровоцировать развитие раковых заболеваний, например лимфомы. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на опрошенных врачей.

По их словам, наночастицы чернил могут скапливаться в лимфатических узлах, а тяжелые металлы в их составе — сделать человека инвалидом.

«Это под коленкой, в паховой области, области подмышки. Лимфоузлы — это наш иммунитет, которому и так тяжело, а вы еще по нему бьете, и есть большой риск воспаления», — подчеркнула дерматолог, косметолог Мария Меланич.

Специалисты отметили, что многие обладатели тату сталкиваются с постоянной усталостью, раздражением слизистой и общим недомоганием. Это связанно с иммунитетом и макрофагами, которые срабатывают тогда, когда организму необходима защита от чужеродных агентов, отметила доцент кафедры физиологии и патологии факультета фундаментальной медицины МНОИ МГУ им. М. В. Ломоносова Марина Ахметшина. По ее словам, в этом случае иммунитет тратит силы на сохранение этого изображения.

Врач — онколог-дерматолог Екатерина Вертиева до этого говорила, что татуировки могут вызвать в организме ряд аутоиммунных реакций и спровоцировать лимфому из-за красящего пигмента в них. По ее словам, в целом меланома и рак встречаются у людей с татуировками и без с одинаковой частотой. Однако пациенты могут вовремя не обратить внимания на свое состояние, потому что проявления заболеваний находятся в зоне рисунка. При этом тату может вызывать лимфому и псевдолимфому (доброкачественное заболевание).

Ранее ученые нашли уникальные татуировки на древней мумии из Анд.

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