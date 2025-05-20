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Ученые нашли уникальные татуировки на древней мумии из Анд

JCH: на коже 800-летней андской мумии обнаружили узоры из магнетита и пироксенов
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Elsevier B.V., its licensors, and contributors

Международная группа ученых из Италии, Германии и Франции выявила необычные татуировки на лице и руке женской мумии из Анд, датируемой XIII–XIV веками. Открытие опубликовано в научном издании Journal of Cultural Heritage (JCH).

Мумия, хранящаяся в Туринском университете, была обнаружена в Андах и тщательно изучена с применением инфракрасной спектроскопии, рентгеновской флуоресценции и рамановской микроспектроскопии.

Анализ выявил три прямые линии на щеках и S-образный узор на запястье, невидимые обычным зрением.

Ученые установили, что татуировки выполнены пигментами из магнетита и пироксенов — неожиданный выбор, так как большинство древних культур использовали уголь. Это первый известный случай применения таких минералов для нательных рисунков.

Исследователи пока не могут расшифровать значение узоров.

«Подобные татуировки ранее не встречались. Их расположение на лице говорит о важном социальном или ритуальном статусе», — отметили авторы.

Ранее ученые раскрыли секрет мумии австрийского священника, посмертно набитого опилками через задний проход.

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