Прокурор запросил 30 лет для обвиняемого в подрыве железной дороги в Рязани

Гособвинение запросило 30 лет для гражданина РФ и Италии за теракт на ж/д

Прокурор потребовал 30 лет лишения свободы гражданину РФ и Италии Руслану Сидики, который обвиняется в подрыве железной дороги под Рязанью. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу суд <...> по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 30 лет с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, остальной части – в колонии строгого режима», – заявил прокурор во время прений сторон в здании Рязанского гарнизонного военного суда.

Сидики находится в СИЗО с 2023 года. По данным следствия, в результате подрыва на 190-м километре перегона станций «Рыбное – Блокпост 204 км» двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области сошли 19 вагонов грузового поезда, повреждены 15 вагонов.

Позже стало известно, что обвиняемый также причастен к атаке на военный аэродром Дягилево с использованием квадрокоптеров.

13 мая адвокат Руслана Сидики сообщил в суде, что его подзащитный частично признал вину.

Ранее в Нижнем Новгороде поймали двух ранее судимых мужчин, подозреваемых в теракте.