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В Нижнем Новгороде поймали двух ранее судимых мужчин, подозреваемых в теракте

МВД РФ: двух нижегородцев арестовали за поджог станции мобильной связи
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Двух жителей Нижнего Новгорода арестовали по подозрению в совершении террористического акта путем поджога станции мобильной связи. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел РФ в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что речь идет о ранее судимых мужчинах в возрасте 27 и 36 лет. По данным следствия, россияне по заданию третьих лиц сфотографировали базовую станцию одного из мобильных операторов в Сормовском районе Нижнего Новгорода и отправили снимки кураторам. Далее они подожгли объект и получили за свои действия денежное вознаграждение. Как рассказали в ведомстве, целью злоумышленников была дестабилизация деятельности органов власти.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личности подозреваемых и задержать их.

«Задержанным предъявлено обвинение по уголовному делу по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу», — уточняется в публикации.

22 мая в Федеральной службе безопасности РФ сообщили о задержании двух подростков в возрасте 14 и 17 лет из Тверской области, готовивших поджог одного из зданий министерства обороны страны. В телефонах несовершеннолетних была обнаружена переписка с украинским куратором и присяга членам запрещенной в РФ террористической организации. На этом фоне против них возбудили уголовные дела об участии в деятельности террористической организации и приготовлении к совершению теракта.

Ранее в Перми задержали повара элитного ресторана, подозреваемого в совершении терактов на железной дороге.

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