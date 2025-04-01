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Сына поэта Галича оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Архиепископа Михнова-Вайтенко оштрафовали за дискредитацию армии России
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Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей сына советского писателя Александра Галича, предстоятеля Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко (признан в РФ иностранным агентом) за дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом пишет «Лента.ру».

По данным портала, 11 марта 2022 года силовики нашли видео, на котором Михнов-Вайтенко говорит, что Россия «начала ничем не мотивированные агрессивные вооруженные действия против мужественного украинского народа».

21 марта депутаты Государственной думы предложили лишать свободы на срок до пяти лет за дискредитацию ВС России и призывы к санкциям против РФ. Также предлагается ввести уголовную ответственность со сроком до семи лет и возможностью конфискации имущества, которое было получено в результате совершения преступления или использовалось для его финансирования, для содействующих международным организациям вопреки интересам России, в том числе Международному уголовному суду (МУС). Этих лиц тоже планируется признавать иностранными агентами.

Ранее стало известно, что иноагентам запретят заниматься образованием и просвещением в РФ.

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