В Дагестане убили певицу Талисман Омарову

В Дагестане была убита исполнительница песен на аварском языке певица Талисман Омарова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.

Женщина была забита до смерти в квартире на Кавказской улице в Каспийске. Ей было 47 лет. Подозреваемый в совершении преступления уже задержан.

По данным Telegram-канала «Сапа Кавказ», артистку избил сковородой ее 34-летний сожитель в момент ссоры в состоянии алкогольного опьянения.

До этого фанатка напала на Надежду Кадышеву после концерта в Иванове.

Артистка завершила свое выступление и уже ушла за кулисы, однако в этот момент одна из «фанаток» выбежала на сцену с цветами, пробралась под занавесом и рванула к Кадышевой. Она что-то крикнула певице и схватила ее за шею. В ситуацию тут же вмешались охранники, которые отбили звезду от нападавшей.

Ранее бизнесмен Хубутия признался в нападении на женщину с топором.