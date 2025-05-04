Схватила за шею: фанатка напала на Надежду Кадышеву после концерта

На Надежду Кадышеву после концерта в Иваново напала зрительница. На помощь певице пришли охранники, девушку задержали. Позже она рассказала, что пыталась записать эксклюзивное интервью с солисткой «Золотого кольца» по заданию некого сотрудника неназванного СМИ. Представители артистки подали заявление в правоохранительные органы, МВД проводит проверку.

Зрительница набросилась на народную артистку России Надежду Кадышеву на концерте в Иваново, сообщил Telegram-канал Mash. Инцидент произошел 30 апреля.

Артистка завершила свое выступление и уже ушла за кулисы, однако в этот момент одна из «фанаток» выбежала на сцену с цветами, пробралась под занавесом и рванула к Кадышевой. Она что-то крикнула певице и схватила ее за шею. В ситуацию тут же вмешались охранники, которые отбили звезду от нападавшей.

Девушку передали правоохранителям, а Кадышевой понадобилась помощь врача. Физически артистка не пострадала.

Представители Кадышевой уже написали заявление в полицию. «Мы обратились в правоохранительные органы города Иваново. Сейчас здоровью Надежды Никитичны ничего не угрожает», — рассказали представители исполнительницы.

В дальнейшем меры безопасности на концертах Кадышевой будут пересмотрены: физический контакт со зрителями запретят.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что полиция Ивановской области проводит проверку по факту произошедшего на концерте.

«По данному факту полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщила Волк.

«Даже не было времени подумать»

Позже Mash опубликовал отрывки видеоинтервью с нападавшей. Женщина утверждает, что действовала по «журналистскому заданию», а вместе с ней на концерте якобы находился представитель СМИ, который и давал ей указания. Telegram-канал обратил внимание, что на протяжении всего мероприятия рядом с нападавшей стоял «молодой человек в кепке», который «постоянно что-то нашептывал ей».

Основной задачей женщины, по ее собственным словам, было получить от Кадышевой информацию о некоем разладе в семье. Недавно в центре скандала оказался сын певицы Григорий, выступающий вместе с ней: в эфире программы «Малахов» на «России 1» его бывшие возлюбленные Габриэла Мерман и Дарья де Батс обвинили мужчину в финансовом обмане и игнорировании отцовских обязанностей. Об этом ли нападавшая должна была спросить Кадышеву — неизвестно. Комментарии певицы женщина должна была записать на видео, чтобы потом опубликовать этот эксклюзив.

«Я это придумала не сама. Мне позвонили, у меня даже не было времени подумать. Сказали поехать на концерт к Надежде Кадышевой, что надо будет сказать ей, что страна вас любит, ценит, уважает, а у вас такое творится в семье, а вы молчите», — заявила нападавшая.

Девушка также сообщила, что является гражданкой Белоруссии.

Самая высокооплачиваемая звезда

Группа «Золотое кольцо» переживает вторую волну популярности, а песня Кадышевой «Веночек» стала хитом среди молодежной аудитории: школьники и студенты теперь активно посещают концерты группы.

В связи с возросшей популярностью стоимость концерта Кадышевой за последний год выросла с 1 млн до 3 млн рублей.

«А на летних корпоративах, которые у «Золотого кольца» уже расписаны, ценник возрос до 15–20 млн рублей (в зависимости от места проведения закрытого праздника)», — рассказал промоутер компании «Ру-концерт» Евгений Морозов, давний друг семьи Кадышевой.

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Впрочем, продюсер Виктор Дробыш считает, что такой внезапный успех Кадышевой будет недолгим, так как лирическое творчество быстро утомит молодежь. В то же время правильный пиар может продлить эту волну, полагает он.

«Касаемо Кадышевой, могу сказать, что сейчас идет большой хайп на народном творчестве и есть запрос на фольклорную тематику. Эту волну удачно подловили зумеры и втянулись, как когда-то подсели их родители на песни по типу «Широка река» или «Я не колдунья», – указал Дробыш.