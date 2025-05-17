Бизнесмен Хубутия признался в нападении на женщину с топором

Бизнесмен и бывший министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия признался в нападении на бывшую возлюбленную Юлию Ван с топором. Об этом сообщается в Telegram-канале подмосковного управления Следственного комитета России.

Мужчина добровольно пришел на допрос к следователю и написал явку с повинной.

По версии следствия, 24 апреля бизнесмен избил Ван обухом топора в доме в коттеджном поселке «Трехгорка-5». У потерпевшей были выявлены закрытый перелом, раны и ушибы конечностей. Орудие преступления было обнаружено и изъято следователями.

При этом сразу после того, как случай был предан огласке, мужчина утверждал, что находился в другом месте и называл обвинения в избиении «чушью собачьей».

До этого Telegram-канал Mash писал, что экс-министр Подмосковья Хубутия угрожал бывшей подруге до ее избиения.

По данным Mash, мужчина якобы угрожал возлюбленной после того, как они расстались. Он говорил, что сможет забрать их общего ребенка, а саму женщину отправит в психиатрическую лечебницу.

Михаила Хубутию считают одним из основателей российского оружейного бизнеса. Бизнесмену 58 лет, он родился в грузинском городе Зугдиди, получил в Москве два высших образования. В 1994 году открыл компанию «Кольчуга», развивал сеть оружейных магазинов в столице России. Спустя пять лет его назначили главой минторговли Подмосковья, где он работал до 2001 года. После этого перешел на другую работу: стал замруководителя департамента Госторгинспекции внутренней торговли и общественного питания Минэкономразвития России. От предыдущих браков у Михаила Хубутии двое сыновей, один из них погиб в 2018 году. Бизнесмену принадлежит сигарный клуб «Варварка 3» в Москве, апарт-отель «Волга» на Большой Спасской.

Ранее в Волжске юноша из ревности избил и изрезал ножом двух подростков.