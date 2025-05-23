Сильные ливни вызвали наводнения на востоке Австралии

В результате сильных ливней на востоке Австралии произошли наводнения, за три дня выпала норма осадков за шесть месяцев. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, в районах Хантер и Мид-Норт-Коуст в штате Новый Южный Уэльс реки вышли из берегов. Метеорологи зафиксировали рекордные показатели подъема воды. Около 50 тысяч человек остались отрезаны стихийными бедствиями.

Южнее в сторону Сиднея в результате подтопления железнодорожных путей возникли перебои в движении пригородных поездов и линий в аэропорт. Власти предупредили население о возможном прорыве воды через плотину в Варрагамбе, которая обеспечивает 80% водоснабжения города.

Известно, что премьер Австралии Энтони Албаниз планирует посетить Тари, наиболее пострадавший город. Спасательные службы готовятся к разбору завалов, в воде могут оставаться змеи, хищные животные, загрязняющие вещества и поврежденные электросети.

17 мая в Аргентине более двух тысяч жителей сельских районов, расположенных к северу от Буэнос-Айреса, получили предписание об эвакуации в связи с масштабными наводнениями, вызванными продолжительными ливнями. Стихия привела к затоплению автотрасс, сельскохозяйственных земель и целых жилых кварталов.

Ранее ученые выявили скрытые угрозы жары и наводнений.