Ученые выявили скрытые угрозы жары и наводнений

Экстремальные погодные явления, особенно в Техасе, происходят гораздо чаще, чем это отражено в глобальных базах данных. Исследователи Мэтью Прессер и Паола Пассалаккуа из Техасского университета выяснили, что масштабные наводнения и опасная жара остаются недооценными как по количеству, так и по ущербу. Работа опубликована в журнале AGU Advances.

Ученые проанализировали спутниковые данные о температуре и осадках за 2001–2020 годы и создали более точную картину климатических угроз в штате. Они выявили втрое больше наводнений, чем содержится в официальной базе данных об угрозах NOAA и Dartmouth Flood Observatory, а также зафиксировали недоучтенный экономический ущерб на сумму около 320 миллионов долларов.

Ранее в климатических исследованиях под «жарой» чаще всего понимались только многодневные волны температуры выше определенного порога. В новой работе к экстремальным событиям отнесены также отдельные жаркие дни, когда влажно-тепловой индекс превышал 30 °C — уровень, опасный для здоровья. Оказалось, что с 2003 по 2020 год таких опасных дней в Техасе было 2 517, что составляет почти 40% всех дней за период.

Авторы считают, что более ранние методы оценки сильно занижают масштаб угроз и не учитывают их неравномерное влияние на разные группы населения.

«Наша работа показывает, насколько важно использовать более полные и чувствительные критерии при оценке климатических рисков, особенно в уязвимых сообществах», — отметили исследователи.

Ранее впервые в деталях был воссоздан лесной дом полярных динозавров.