На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выявили скрытые угрозы жары и наводнений

AGUAdvances: экстремальные погодные явления происходят чаще, чем принято считать
close
Oliver Gerhard/imageBROKER.com/Global Look Press

Экстремальные погодные явления, особенно в Техасе, происходят гораздо чаще, чем это отражено в глобальных базах данных. Исследователи Мэтью Прессер и Паола Пассалаккуа из Техасского университета выяснили, что масштабные наводнения и опасная жара остаются недооценными как по количеству, так и по ущербу. Работа опубликована в журнале AGU Advances.

Ученые проанализировали спутниковые данные о температуре и осадках за 2001–2020 годы и создали более точную картину климатических угроз в штате. Они выявили втрое больше наводнений, чем содержится в официальной базе данных об угрозах NOAA и Dartmouth Flood Observatory, а также зафиксировали недоучтенный экономический ущерб на сумму около 320 миллионов долларов.

Ранее в климатических исследованиях под «жарой» чаще всего понимались только многодневные волны температуры выше определенного порога. В новой работе к экстремальным событиям отнесены также отдельные жаркие дни, когда влажно-тепловой индекс превышал 30 °C — уровень, опасный для здоровья. Оказалось, что с 2003 по 2020 год таких опасных дней в Техасе было 2 517, что составляет почти 40% всех дней за период.

Авторы считают, что более ранние методы оценки сильно занижают масштаб угроз и не учитывают их неравномерное влияние на разные группы населения.

«Наша работа показывает, насколько важно использовать более полные и чувствительные критерии при оценке климатических рисков, особенно в уязвимых сообществах», — отметили исследователи.

Ранее впервые в деталях был воссоздан лесной дом полярных динозавров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами