Раскрыт любопытный нюанс в отношениях России и Армении

Директор по развитию новостного агрегатора «СМИ2» Юрий Синодов прокомментировал недавнее заявление президента Союза армян Тюменской области Абрама Овеяна в интервью «Российской газете» о том, что сегодня внешние силы всячески пытаются пошатнуть фундамент российско-армянского сотрудничества.

По мнению Синодова, армянская община в России в полной мере осознает степень угрозы, нависшей над их страной.

«Удивительно, что лидер армян из сибирской Тюмени чувствует угрозу лучше и острее, чем сидящий в центре Еревана [премьер Армении Никол] Пашинян. Это не парадокс. Со стороны все видится лучше. А любовь людей к Родине не иссякает, наверное, никогда. Просто армяне в России мыслят эту Родину шире», — сказал топ-менеджер.

По его мнению, активное участие армян России в преодолении проблем в Армении необходимо всячески поощрять.

В начале апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о «начале процесса вступления» страны в Европейский союз. Документ содержит лишь одно предложение и, как заявлял ранее экс-замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян, не является заявкой на членство в ЕС — в который Армению официально не приглашали. Однако в Ереване надеются, что документ «повысит консолидацию суверенитета и устойчивость» страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Армении позитивно оценили отношения с Россией.