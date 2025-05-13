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На руднике в Оренбургской области произошло обрушение

Обрушение выработки произошло на руднике «Гайский ГОК» в Оренбургской области
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Павел Лисицын/РИА Новости

На руднике «Гайский ГОК» в Оренбургской области произошло обрушение горной выработки. Об этом сообщил Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

На момент происшествия, по его информации, в руднике находились три человека. РЕН ТВ предполагает, что один из них пострадал — он находится под завалами.

В данный момент проводятся спасательные мероприятия.

«Гайский ГОК» — предприятие сырьевого комплекса ОАО «УГМК». Гайское месторождение медно-колчеданных руд содержит около 40% всех разведанных запасов уральских медных руд при относительно высоком содержании меди и других полезных компонентов — золота, серебра, серы, редких металлов.

В апреле обрушение породы произошло в шахте «Садкинская» в Белокалитвинском районе Ростовской области.В результате ЧП 75 человек были эвакуированы сразу, еще двое почти сутки оставались заблокированными в забое, который оказался отрезанным после обвала.

Ранее обрушение произошло в шахте в Соликамске.

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