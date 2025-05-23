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«Спасем много жизней»: в России заблокируют сайты с информацией о БАДах

Депутат Соломатина: досудебная блокировка сайтов о БАДах спасет много жизней
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Shutterstock

В России хотят ввести возможность досудебной блокировки сайтов с информацией о запрещённых БАДах – соответствующий законопроект сейчас обсуждают депутаты. Вместе с этим Минздрав и Роспотребнадзор составят список хороших добавок. С учётом того, какую опасность представляет неконтролируемый приём витаминов, такая мера позволит спасти жизни многих россиян, заявила 360.ru зампред комитета по охране здоровья Госдумы Татьяна Соломатина.

На рынке есть много качественных и эффективных БАДов, однако россияне не всегда могут отличить их от бесполезных, а то и опасных препаратов, отметила депутат. Новые меры необходимы, так как сегодня Роспотребнадзор не может оперативно заблокировать сайт с рекламой вредных добавок – на всё это уходит от трёх месяцев до полугода. Именно поэтому эту сферу необходимо отрегулировать, упростив процедуру блокировки ресурсов, пояснила парламентарий.

«Представляете, сколько людей может погибнуть или испортить здоровье за это время? Поэтому мы даём право Роспотребнадзору блокировать эти сайты в досудебном порядке. Я думаю, что подобная мера спасёт очень много жизней», — подчеркнула Соломатина.

Принятие законопроекта позволит врачам официально назначать пациентам качественные БАДы как дополнение к терапии. Это серьёзное новшество, так как сегодня, по сути, такой возможности у них нет – они могут лишь рекомендовать те или иные добавки.

Речь идёт о крайне важном законопроекте, согласился эксперт в сфере здравоохранения врач общей практики Роман Фишкин. В качестве примера неконтролируемого приёма подобных препаратов он привёл переизбыток в организме витамина D, который приводит к накоплению кальция в крови, отложениям в мягких тканях, а в результате – к больным суставам и остеопорозу. А избыточное количество витамина А, по словам врача, повышает внутрипечёночное давление, провоцирует головные боли, отёк зрительного нерва вплоть до слепоты. Самоназначенный витамин Е может стать причиной тромбоза, железо – повредить печень и так далее.

«Назначение БАДов без анализов опасно, — подчеркнул Фишкин. — Продвижение дорогих и ненужных добавок — ещё один тревожный звоночек. Иногда нутрициологи создают ложное ощущение, что пилюли с витаминами заменяют лекарства, что не соответствует действительности».

Рассмотрение законопроекта, который позволит разобраться в сфере БАДов, — это важный шаг для защиты здоровья россиян, заключил врач.

Напомним, до этого выяснилось, что в популярных у подростков благодаря TikTok БАДах для похудения «Молекула» и «Молекула плюс» содержится наркотическое вещество сибутрамин. После публикации соответствующих данных ситуацию взял на контроль Роспотребнадзор.

Ранее врач раскрыла последствия приёма БАДов для похудения.

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