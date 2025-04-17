«Теряют контроль»: врач раскрыла последствия приема БАДов для похудения

В популярных среди молодежи БАДах для похудения «Молекула» и «Молекула плюс» обнаружили наркотическое вещество сибутрамин с превышенной дозировкой. Прием таких препаратов грозит серьезными последствиями для здоровья, при этом употребляющие их люди теряют контроль над реальностью, рассказала 360.ru врач диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

Сибутрамин снижает аппетит, работая как антидепрессант, а в сочетании с другими веществами и при превышении дозы вызывает эйфорию. Люди чувствуют внезапную радость, не хотят есть, легко переносят диету и начинают ощущать себя неадекватно, теряя контроль над реальностью, пояснила врач. Особенно опасно в таком состоянии садиться за руль, выполнять работу, сопряженную с рисками.

Также прием таких БАДов чреват тем, что люди начинают резко урезать рацион, сокращая количество поступающих в организм витаминов, минералов, создавая нарушение водно-солевого баланса. Это грозит проблемами с сердечно-сосудистой системой, гипертонией, гипертоническими кризами, инфарктами и инсультами даже у молодых людей, подчеркнула нутрициолог.

Аритмия и скачки артериального давления – частые последствия приема таких БАДов, предупредила Белоусова.

«Иногда в [БАДы добавляют] большие дозы кофеина. Это будет достаточно опасно из-за воздействия на сердечно-сосудистую систему. Здесь могут быть тахикардия, аритмия, повышение артериального давления и все это вплоть до летальных исходов», — подчеркнула она.

Так как в подобных препаратах сочетаются мочегонные и слабительные вещества, их прием приводит к истощению организма, заключила врач.

Напомним, газета «Известия» писала, что отдала на анализ препараты «Молекула» и «Молекула плюс», ставшие популярными у подростков благодаря TikTok. Исследование показало, что они содержат наркотическое вещество сибутрамин.

После этого Роспотребнадзор сообщил, что держит на контроле ситуацию с препаратом. В ведомстве подготовили в адрес редакции официальное письмо с требованием незамедлительно предоставить все имеющиеся документы, подтверждающие эту информацию.

Ранее россиян предупредили об опасности БАДов для похудения, нарушающих работу мозга.