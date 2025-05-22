Пленный боец ВСУ рассказал о мобилизации под фиктивным предлогом

Пленный Мусийчук заявил, что его мобилизовали в ряды ВСУ под фиктивным предлогом

Военнослужащий 82-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Мусийчук, которого взяли в плен в Курской области, заявил, что его остановила полиция под предлогом нахождения в розыске. Об этом сообщает ТАСС.

После этого мужчину передали сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

«Работая в Киеве, проходил через метро. Подошли полицейские, проверили документы. Сказали, что я в розыске. Я удивился, вроде ничего такого не делал», — рассказал он.

По словам пленного, через несколько минут подошли вооруженные люди в военной форме и повели его в микроавтобус, а затем отвезли в подвал ТЦК.

«Не помню, в каком районе уже. Я когда зашел туда, там уже было человек 30, много людей было. Мы там подождали автобус и поехали в Житомир в «школу обучения»», — уточнил Мусийчук.

На фронте в Сумской области он оказался в начале августа 2024 года. Пленный боец рассказал, что его с сослуживцами привезли для участия в боевых действиях с целью захода в Курскую область. При этом Мусийчук отметил, что командир не сразу ответил на вопрос, какое задание им предстоит выполнить.

Также пленный поделился информацией о ситуации в рядах ВСУ. По его словам, у командования равнодушное отношение к судьбе военнослужащих. Мусийчук сообщил и о многочисленных фактах коррупции.

«Даже за то, чтобы поехать домой в отпуск, дай денег. Не хочешь идти «на ноль» (на линию боевого соприкосновения. — «Газета.Ru») — дай денег», — подчеркнул он.

До этого на Украине заявили о согласовании плана обмена пленными с Россией по формуле «1000 на 1000». Он был подготовлен с учетом безопасности, гуманитарных и логистических аспектов.

Ранее стало известно, что 20-летний боец с позывным «Малой» в одиночку взял в плен разведчика ВСУ.