Психолог предупредила об опасности жизни без свободного времени на досуг

Психолог Наумова: люди без свободного времени на досуг столкнутся с инфарктом

Людям важно находить время на отдых в течение дня, иначе можно столкнуться с эмоциональным выгоранием, инсультом или кожными заболеваниями. Об этом «Москве 24» рассказала психолог Наталья Наумова.

По ее словам, отсутствие времени на досуг в долгосрочной перспективе повлияет на продуктивность и физическое и психическое здоровье.

«Когда человек мало отдыхает, возникает эмоциональное выгорание, переутомление, ослабевает иммунитет, на фоне чего могут развиться самые разные заболевания. <...> Прежде всего, под угрозу попадает сердечно-сосудистая система: выше риски том числе инфарктов, тахикардии и инсультов», — сказала Наумова.

Кроме того, могут возникать аллергические реакции, кожные высыпания, психические расстройства и бессонница. Психолог подчеркнула, что человеку нужно выделять на отдых не менее 10 часов каждый день, чтобы избежать этого.

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