Майские праздники помогают россиянам справляться с выгоранием

Профессиональное выгорание остается серьезной проблемой: 40% россиян признались, что испытывают его сейчас, а 24% сталкивались ранее, согласно опросу медиахолдинга Rambler&Co. Основные симптомы — потеря интереса к работе (39%), хроническая усталость (25%) и эмоциональное опустошение (25%).

Главные причины выгорания — длительный стресс и переработки без отдыха (21%), далее — отсутствие признания и обратной связи (18%), неуверенность в завтрашнем дне и в ценности своей деятельности (16%), однообразие и рутина (15%). Для восстановления россияне выбирают отдых: 29% восстанавливаются на майских праздниках, 32% — на обычных выходных. Также помогают хобби, спорт (12%) и гибкий график (20%).

Однако лишь 23% готовы обсуждать проблему с руководством, 40% предпочитают молчать. Эксперты подчеркивают: баланс труда и отдыха, включая длинные выходные, становится ключом к профилактике выгорания.

Опрос проводился с 30 апреля по 5 мая 2025 года среди 90 913 интернет-пользователей.