В Лаосе не смогли спасти семь человек, отравившихся ядовитыми грибами

KPL: семь человек не выжили после отравления ядовитыми грибами в Лаосе

Семь человек не выжили после отравления ядовитыми грибами в городе Сайнябури на севере Лаоса. Об этом сообщило местное новостное агентство KPL.

После этого инцидента органы здравоохранения провинции выпустили срочное предупреждение, призвав местных жителей быть бдительными и принимать превентивные меры во избежание новых летальных случаев.

Органам местной администрации поручено тесно сотрудничать с медиками и мониторить ситуацию, собирать и оперативно передавать информацию о новых случаях отравления грибами. Гражданам рекомендовано проявлять осторожность при приготовлении пищи и следить за тем, чтобы все ингредиенты были безопасны для употребления.

До этого в Геленджике более десяти человек попали в больницу с признаками отравления грибами. Медики диагностировали у них полиорганную недостаточностью, а также почечную и печеночную недостаточность.

Чтобы помочь пациентам, медики назначили им гемофильтрацию и плазмофильтрацию. По словам врачей, каждый из случаев серьезный и представлял угрозу для жизни.

Россиянам порекомендовали не рисковать и не есть грибы, если есть малейшее сомнение, что они ядовитые. Лучше выкинуть грибы и не жалеть время и силы, потраченные на их сбор.

Ранее россиянин попал в реанимацию после ужина с грибами.