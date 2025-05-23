Выступающему в защиту РПЦ молдавскому епископу снова не дали покинуть страну

Архиепископу Бельцкому и Фалештскому Маркеллу не дали покинуть Молдавию ради паломничества в Турции. Об этом пишет РИА Новости.

«Решили с моим знакомым совершить паломничество по святым местам в Турции. <...> Мне запретили выехать, подвергая унизительным обыскам. Вернули паспорт и билет в то время, когда самолет уже был на взлетной полосе», — рассказал священнослужитель.

Он отметил, что у него были с собой все необходимые документы, билеты туда и обратно, а также ваучеры для заселения в отель на двое суток. Тем не менее пограничники все равно провели обыски, причем без присутствия адвоката. Когда Маркелл обратил на это внимание силовиков, те заявили, что клирик не в первый раз подвергается этой процедуре.

В апреле правоохранительные органы Молдавии сорвали выступающему в защиту РПЦ архиепископу Маркеллу поездку в Иерусалим за Благодатным огнем. По словам священнослужителя, ему не дали вылететь и забрали паспорт, который вернули спустя 30 минут после вылета самолета.

Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ выпустил официальный комментарий по этому поводу, указав, что произошедшее — это пример дискриминационной политики, направленной на незаконное ограничение прав верующих Православной Церкви Молдавии.

Ранее молдавский политик призвал усилить борьбу с режимом Санду.