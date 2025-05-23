Появились подробности о мужчине, готовившем теракт в Калининграде в День Победы

Украинский куратор обещал россиянину $205 тысяч за теракт в День Победы в Калининграде. Об этом он говорит на видео, предоставленном Федеральной службой безопасности (ФСБ), пишет ТАСС.

Задержанный также уточнил, что связался с представителем Украины в апреле этого года и получил задание осуществить разведку по репетиции парада на площади Победы в городе.

«5 мая сделал фотографии мест скопления людей и военной техники, за что получил $150 в криптокошельке (около 12 тысяч рублей. — прим. «‎Газета.Ru»). Затем он сообщил, что необходимо осуществить установку из тайника взрывного устройства, за что обещал 205 тысяч долларов», — сказал мужчина во время допроса.

23 мая стало известно, что Калининграде сотрудники ФСБ задержали 25-летнего россиянина, готовившего теракт на пути парадной военной колонны во время празднования 80-летия Победы. Как уточняется, дело завели по ч. 3 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) и ч. 3 ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности) УК РФ.

21 мая в Дагестане задержали 14-летнего подростка, который заявил, что в одной из школ Москвы находятся террористы. В МВД по региону рассказали, что юноша позвонил в дежурную часть Ботлихского отдела полиции 19 мая. После его сообщения столичные правоохранители выехали в указанную школу, эвакуировали ее сотрудников и учащихся и осмотрели территорию в сопровождении служебно-разыскной собаки. Информация о террористах не подтвердилась.

Ранее в Тверской области задержали подростков, готовивших поджог одного из зданий Минобороны.