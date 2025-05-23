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Генпрокуратура РФ призвала запретить движение «АллатРа»

Верховный суд РФ рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете движения «АллатРа»
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Мария Девахина/РИА Новости

В России могут запретить действующее на Украине движение «АллатРа» (организация признана нежелательной на территории РФ), соответствующий иск генпрокурор Игорь Краснов уже направил в Верховный суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минюст РФ.

«Административное дело <...> по исковому заявлению Генерального прокурора Российской Федерации о признании общественного союза «Международное общественное движение «АЛЛАТРА» <...> экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации», — указано в сообщении.

Дело рассмотрят 9 июня.

«АллатРа» (МОД «Аллатра», Громадська Спiлка «Мiжнародний Громадський Рух «АЛЛАТРА») была признана нежелательной в РФ в августе 2023 года. Организация основана в 2011 году в Киеве. У нее есть подразделения в России, на Украине, в США и нескольких странах Европы.

При этом Служба безопасности Украины (СБУ) называла «АллатРу» «пророссийской сектой» и заявляло о ее ликвидации.

Ранее в Аргентине задержали основателя запрещенной в России секты.

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