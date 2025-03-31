В Аргентине задержали основателя секты «Ашрам Шамбалы»

Основателя секты «Ашрам Шамбалы» (организация, запрещенная в РФ) Константина Руднева задержали в Аргентине по подозрению в торговле людьми. Об этом сообщает портал Infobae.

Вместе с Рудневым в городе Сан-Карлос-де-Барилоче задержали шесть россиянок. Кроме того, в посольстве РФ подтвердили факт задержания подозреваемых в торговле людьми. По словам дипломатов, в списке, который им передали аргентинские силовики, фигурируют 13 человек.

Как пишут журналисты, во время задержания Руднев пытался нанести себе увечья.

В России основатель «Ашрам Шамбалы» был приговорен к 11 годам тюрьмы за организацию секты, попиравшей права граждан, а также за изнасилование и незаконное хранение наркотиков. Он вышел на свободу в 2021 году.

В октябре 2024-го логово «Ашрам Шамбалы» накрыли в Черногории. Полицейская операция прошла в отеле города Жабляк после жалоб постояльцев на странные звуки из нескольких номеров. Выяснилось, что в гостинице снимали «ритуальное» порно, в номере нашли несколько сотен сим-карт, десятки кредиток, ноутбуков и мобильных, а также 70 тысяч евро наличными.

Ранее сообщалось о секте квадроберов, своими «ритуалами» якобы мешавшей благоустройству двора в Волгограде.