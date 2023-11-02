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В СБУ сообщили о ликвидации «пророссийской секты»

В СБУ отчитались о ликвидации признанной нежелательной в РФ секты «Аллатра»

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РИА «Новости»

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в своем Telegram-канале о ликвидации в стране «пророссийской секты» «Аллатра», которая признана нежелательной в самой России.

«В результате многоэтапной спецоперации в Киеве и других регионах Украины заблокирована подрывная деятельность более 20 ячеек этой группировки, действовавших в интересах спецслужб РФ», — сказано в сообщении СБУ.

В украинском ведомстве указали, что члены секты под видом миссионерской деятельности продвигали «прокремлевские нарративы» о единстве славянских народов. Кроме того, в СБУ отметили, что руководству и участникам «Аллатра» будут выдвинуты обвинения в государственной измене, в создании и руководстве преступным сообществом или организацией, а также участии в ней, и пропаганде коммунистического режима.

В августе Минюст РФ сообщал, что украинские Conflict Intelligence Team и движение «Аллатра» были внесены в реестр организаций, чья деятельность признана нежелательной в России.

Генпрокуратура РФ ранее также признавала нежелательной деятельность в РФ украинского движения «Аллатра». По их мнению, движение «пропагандировало построение «созидательного общества».

Основанная в 2011 году в Киеве организация называла себя религиозной и указывала, что ее подразделения действуют в России, на Украине, в США и нескольких странах Европы.

Ранее Минюст России подал иск в суд о ликвидации «Русского ПЕН-центра».

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